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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2018 г.Цены на импорт в США в августе снизились на 0.6%
сегодня 15:53

Цены на импорт в США в августе снизились на 0.6%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе снизились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в июле (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 3.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.1% после сокращения на 0.5% в июле.

По сравнению с августом 2017 года цены на экспорт выросли на 3.6%.

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