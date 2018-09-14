Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.
В июле объём розничных продаж вырос на 0.7% (пересмотрено с +0.5%).
По сравнению с августом 2017 года показатель увеличился на 6.6%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в августе вырос на 0.3% после повышения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с +0.6%).
Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.5%.