Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В июле объём розничных продаж вырос на 0.7% (пересмотрено с +0.5%).

По сравнению с августом 2017 года показатель увеличился на 6.6%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в августе вырос на 0.3% после повышения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.5%.