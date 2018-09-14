Банк России повысил ключевую ставку до 7.50%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 14 сентября 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0.25 процентного пункта до 7.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Регулятор объяснил свое решение изменением внешних условий, что привело к "существенному усилению" проинфляционных рисков. В сопутствующем заявлении также отмечается, что инфляционные ожидания населения и предприятий несколько повысились на фоне курсовой волатильности рубля. Кроме того, согласно данным мониторинга Банка России, часть предприятий уже в конце 2018 года могут отразить в ценах планируемое повышение НДС.

По оценке ЦБ, ускорение инфляции в августе до 3.1% годовых связано с ростом цен на продовольственные товары и ослаблением рубля из-за оттока капитала "вследствие изменения внешних условий". Вместе с тем регулятор полагает, что недавнее решение Банка России о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила ограничит курсовую волатильность и ее влияние на динамику инфляции в предстоящие кварталы. Однако он не исключает, что дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из развивающихся стран и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Прогноз ЦБ по инфляции на конец 2018 года повышен до 3.8-4.2%, а на конец 2019 года - до 5.0-5.5%. ЦБ полагает, что в первой половине 2019 года инфляция достигнет максимальных значений, а затем - к первой половине 2020 года вернется к целевому уровню 4.0%, "когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны". При этом квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.

Банк России также сообщил о некотором ужесточении денежно-кредитных условий под влиянием внешних факторов. По мнению регулятора, рост доходности ОФЗ и повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке могут быть компенсированы повышением ключевой ставки. "Это позволит сохранить положительные реальные процентные ставки по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления", - отмечается в заявлении.

По уточненной оценке Банка России, во II квартале текущего года прирост ВВП в годовом выражении составил 1.9%, что находится в рамках ожиданий. ЦБ сохранил прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1.5-2.0%. Прогноз по приросту ВВП на 2019 год уточнен в границах 1.2-1.7% с учетом "изменения внешних условий и оценки влияния на экономическую динамику совокупности налогово-бюджетных и структурных мер, запланированных на период до 2024 года". Регулятор отметил, что в последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер.

Принимая решение о целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки, Банк России будет оценивать динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывать риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября 2018 года.