Москомстройинвест удвоит количество проверок застройщиков

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Москомстройинвест удвоит количество выездных проверок застройщиков столицы в два раза в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Усилится контроль над их деятельностью. Если в этом году мы планируем провести 90 плановых проверок, то в следующем году –181", – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, 11 проверок будут инициированы в отношении предприятий, отнесенных к категории "малых" и 48 – в отношении микропредприятий.

"Несмотря на отмену так называемого моратория на проведение проверок малого бизнеса, ограничения на контрольно-надзорные мероприятия уполномоченным органом, контролирующим сферу долевого строительства, в отношении таких компаний сохранились", – пояснил Тимофеев.

В частности, согласно 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", срок проверки предприятий малого бизнеса не может превышать более 50 часов, а микро – более 15 часов в год.

"Этого времени недостаточно для полноценной проверки деятельности застройщиков, относящихся к субъектам малого бизнеса", – отметил Тимофеев.

Он добавил, что в 2019 году пройдет более 3 тыс. контрольно-надзорных мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих средства граждан для строительства жилья по договорам долевого участия (ДДУ).

С начала года 2018 года Москомстройинвест провел 138 проверок застройщиков, из которых 55 – плановые, 81 – внеплановая и две проверки совместно с прокуратурой и правоохранительными органами. Сумма штрафов в отношении застройщиков-нарушителей составила 58.7 млн рублей.

До конца этого года пройдет еще около 1 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, из которых 32 – плановые выездные проверки.