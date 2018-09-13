ЦБ отложил введение новых требований к капиталу после замечаний банков

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России принял решение отложить введение норм о вычете из капитала кредитных организаций вложений в источники капитала финорганизаций без применения "пороговых" значений в зависимости от существенности вложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, размещенный на сайте регулятора.

ЦБ РФ принял решение отложить внедрение новых требований после рассмотрения замечаний и предложений российских банков.

"Предложение о поэтапной реализации требования о полном вычете вложений в источники капитала финансовых организаций принято к рассмотрению в целях оценки его возможной реализации в дальнейшем", - отмечается в документе.

"Банки и ассоциации указывали, что применение новых требований приведет к тому, что нормативы достаточности капитала по банковской системе снизятся в среднем на 0.36-0.38 п.п., что окажет существенное отрицательное влияние на текущие финпоказатели кредитных организаций. Так, "ВТБ", в частности, отметил, что применение предлагаемого подхода приведет к снижению капитала банка и группы "ВТБ" более чем на 100 млрд рублей, несоблюдению надбавок к нормативам достаточности капитала и сокращению кредитования экономики РФ", - говорится в сообщении агентства.