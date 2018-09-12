Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс PPI вырос на 2.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе также снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2017 года индекс PPI core вырос на 2.3% в сравнении с прогнозом о повышении на 2.7%.