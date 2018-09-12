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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2018 г."Новатэк" и "Росатом" заключили соглашение о на...
сегодня 11:07

"Новатэк" и "Росатом" заключили соглашение о намерениях в отношении создания совместного предприятия
Эмитенты:   Новатэк

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Новатэк" и "Росатом" подписали соглашение о намерениях в отношении создания совместного предприятия.

Соглашение подписали председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Об этом говорится в сообщении компании.

Меморандум закрепляет намерения сторон по сотрудничеству в области совместной разработки, финансирования и реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов "Новатэка" в замерзающих акваториях Северного морского пути, а также строительства судов портового флота и снабжения.

"У нас есть уже успешный опыт работы с "Росатомом" по обеспечению ледокольной проводкой газовозов нашего проекта "Ямал СПГ", – отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, – подписание данного соглашения будет способствовать развитию ледокольного флота и росту грузопотока по Северному морскому пути, что имеет важное значение для нашей компании и для российской экономики в целом".

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