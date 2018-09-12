"Сахалин Энерджи", правительство Сахалинской области и "Газпромбанк" постоят Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания "Сахалин Энерджи", правительство Сахалинской области и АО "Газпромбанк" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Церемония подписания состоялась на полях Восточного экономического форума, который проходит в г. Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Индустриальный парк – это площадка, на которой будут сосредоточены производственные и сервисные компании, обеспечивающие эффективное и бесперебойное функционирование операторов нефтегазовых проектов. Здесь планируется занять до 1600 сотрудников компаний-резидентов и управляющей компании.

На церемонии подписания губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подчеркнул, что деятельность индустриального парка будет способствовать развитию регионального рынка сервисных услуг. На этой площадке, в том числе, будут применяться лучшие бизнес-практики, международные стандарты в области производства, охраны труда и окружающей среды. Кроме того, индустриальный парк – это новые рабочие места, новые компетенции, новый шаг в развитии островного региона.

В настоящее время в рамках проекта "Сахалинский индустриальный парк" успешно решаются вопросы по оформлению земельных участков. На первом этапе планируется разместить отапливаемый склад, модульные офисы и пять цехов, предназначенных для ремонта тяжелой техники, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, клапанов, бурового оборудования, а также проведения лабораторных тестов, сварочных, токарных, покрасочных, пескоструйных и дробеструйных работ, металлообработки, изготовления и сборки металлоконструкций.