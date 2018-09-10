Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 сентября

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за август;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за август, предварительно;

11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за август;

11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июль;

11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за август;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июль, финал;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.