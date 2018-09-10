Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 сентября

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за август;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за август, предварительно;
11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за август;
11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июль;
11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за август;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за июль, финал;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.