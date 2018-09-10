Курс доллара 69.0286   Курс евро 80.3562  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2018 г.Белоусов назвал нежелательным возможное повышен...
сегодня 10:23

Белоусов назвал нежелательным возможное повышения ключевой ставки ЦБ‍
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам помощника президента РФ Андрея Белоусова, некоторые основания для повышения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года есть, но это было бы нежелательно. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Возможность есть, есть и некие основания для этого, но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета" - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, есть ли возможность и основания у ЦБ повысить ключевую ставку до конца года.

Агентство напоминает, что Банк России 27 июля сохранил ключевую ставку на уровне 7.25% годовых, при этом регулятор отмечал, что в условиях возможного ускорения инфляции переход к нейтральной денежно-кредитной политике более вероятен в 2019 году.

Другие новости

сегодня
11:35
Путин: региональные власти должны помогать инвесторам развивать инфраструктуру портов
сегодня
11:20
ПОТРЕБИТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РФ, УРАЛА И СИБИРИ ОПЛАТЯТ В 2019 ГОДУ НАДБАВКУ ОКОЛО 40-45 МЛРД РУБЛЕЙ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИИ ЭНЕРГОТАРИФОВ ДФО - НОВАК
сегодня
10:59
Минск настаивает на сохранении объемов поставок нефтепродуктов из РФ - вице-премьер
сегодня
10:26
Путин: Нужно создать стимул для компаний, способных вкладывать в проекты в ДФО
сегодня
10:23
Белоусов назвал нежелательным возможное повышения ключевой ставки ЦБ‍
сегодня
10:15
Путин: Жители Дальнего Востока уезжают из региона, их не устраивают условия жизни
сегодня
10:03
Cпецпредставитель президента рассказал, на какие технологии России стоит сделать ставку
сегодня
10:00
ПУТИН: НАДО СОЗДАВАТЬ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ТЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ, КТО ГОТОВ ПЕРЕЕХАТЬ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
сегодня
09:51
ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк готов организовать выпуски евробондов РФ в юанях и евро
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»