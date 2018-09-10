Белоусов назвал нежелательным возможное повышения ключевой ставки ЦБ‍

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам помощника президента РФ Андрея Белоусова, некоторые основания для повышения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года есть, но это было бы нежелательно. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Возможность есть, есть и некие основания для этого, но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета" - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, есть ли возможность и основания у ЦБ повысить ключевую ставку до конца года.

Агентство напоминает, что Банк России 27 июля сохранил ключевую ставку на уровне 7.25% годовых, при этом регулятор отмечал, что в условиях возможного ускорения инфляции переход к нейтральной денежно-кредитной политике более вероятен в 2019 году.