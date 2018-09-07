Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 сентября

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июль;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за август;
02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, финал;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за август;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за август;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;
11:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;
11:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июль;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за сентябрь;
11:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июль;
11:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;
11:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июль;
11:30 мск: ВВП Великобритании за июль;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июль;
N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за август;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август.