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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 сентября

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июль;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за август;

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, финал;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за август;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за август;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;

11:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;

11:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июль;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за сентябрь;

11:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июль;

11:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;

11:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июль;

11:30 мск: ВВП Великобритании за июль;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июль;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за август;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август.

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