Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе выросло на 201 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе выросло на 201 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 191 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за июль пересмотрены в сторону понижения до 147 тыс. со 157 тыс., объявленных ранее. Июньское значение пересмотрено до 208 тыс. с 248 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений в среднем составил 185 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 204 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 190 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 3 тыс. после увеличения на 18 тыс. в июле. В добывающем секторе число рабочих мест расширилось на 6 тыс. после сокращения на 1 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 23 тыс. после повышения на 18 тыс. в июле.

В розничной торговле число рабочих мест в августе уменьшилось на 5.9 тыс., в оптовой торговле - выросло на 22.4 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 20.2 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 11 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 6 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 4 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 4.9 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 40.7 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 53 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 11.9 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест уменьшилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с августом 2017 года число госслужащих выросло на 1.07 млн до 22.34 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.9%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1 п.п. до 3.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец августа сократилось на 46 тыс. до 6.23 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, уменьшилось на 423 тыс. до 155.54 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, снизилось на 308 тыс. до 95.3 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 469 тыс. до 161.78 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы уменьшился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 1.66 млн и составила 96.16 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в августе сократилось на 103 тыс. до 1.33 млн, составив 21.5% от общего числа безработных против 22.7% месяцем ранее и 23.9% в августе 2017 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 142 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.9 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 444 тыс. до 128.58 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 79 тыс. до 26.91 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) снизилось на 188 тыс. до 4.38 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.4% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в августе 2017 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.6%.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.16 долл против 27.06 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.9%, в сравнении с 2.7% в июле, достигнув максимального уровня с июня 2009 года.

Средняя недельная заработная плата в августе выросла до 937.02 долл в сравнении с 933.57 долл в июле.