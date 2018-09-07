Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.16 долл против 27.06 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.9%, в сравнении с 2.7% в июле, достигнув максимального уровня с июня 2009 года.

Средняя недельная заработная плата в августе выросла до 937.02 долл в сравнении с 933.57 долл в июле.