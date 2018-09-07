Курс доллара 68.2505   Курс евро 79.3685  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 сентября 2018 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:45

Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.16 долл против 27.06 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.9%, в сравнении с 2.7% в июле, достигнув максимального уровня с июня 2009 года.

Средняя недельная заработная плата в августе выросла до 937.02 долл в сравнении с 933.57 долл в июле.

Другие новости

сегодня
16:17
Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе выросло на 201 тыс. (расширенное сообщение)
сегодня
15:45
Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе не изменилась, средние зарплаты выросли
сегодня
15:40
Альтернативный уровень безработицы в США в августе понизился на 0.1 п.п.
сегодня
15:38
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в августе понизился на 0.2 п.п.
сегодня
15:37
Уровень безработицы в США в августе не изменился
сегодня
15:32
Число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 204 тыс.
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»