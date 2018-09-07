"Сбербанк" и Новосибирская область заключили соглашение о сотрудничестве

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" и правительство Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашение определяет основы сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Новосибирской области.

Стороны намерены содействовать развитию промышленного производства, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта и других отраслей, а также росту объемов жилищного и инфраструктурного строительства на территории региона.

Достигнута договоренность о разработке образовательных программ по подготовке специалистов в сфере информационных технологий для высокотехнологичных отраслей экономики Новосибирской области. Также планируется сформировать фонд образовательных программ, реализуемых Сбербанком во взаимодействии с организациями высокотехнологичных секторов экономики и образовательными организациями. Обсуждается проект создания хаба инновационных лабораторий Сбербанка на базе Новосибирского государственного университета.

Также стороны обсуждали возможности финансирования инвестиционных проектов по развитию наукоемких и высокотехнологичных производств, внедрению информационных технологий в рамках реализации "Плана развития новосибирского академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок". Инициирован вопрос создания проекта межвузовского студенческого кампуса.