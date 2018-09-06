Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.3 млн барр.

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 31 августа, сократился на 4.3 млн барр. и составил 401.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 1.8 млн барр. и составили 234.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.1 млн барр. и составили 133.1 млн барр. Аналитики ожидали сохранения запасов дистиллятов на прежнем уровне 130.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.5 млн барр. и составили 24.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.2 млн барр., запасы бензина выросли на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.63 млн барр.