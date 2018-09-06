Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренное сокращение запасов

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 31 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.5 млн барр., запасы бензина сократились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов не изменились.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.2 млн барр., запасы бензина выросли на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.63 млн барр.