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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 сентября

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за июль;

08:45 мск: ВВП Швейцарии за II квартал;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за август;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в СШA за июль;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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