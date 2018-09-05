Минфин закупит иностранную валюту в сентябре на 427 млрд рублей

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин РФ с 7 сентября по 4 октября 2018 года направит на закупку иностранной валюты 426.9 млрд рублей, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 21.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +426.9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 21.3 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре 2018 года в размере +391.4 млрд руб.

С учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, конвертация указанных средств до конца сентября 2018 года будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года.