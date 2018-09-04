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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 сентября 2018 г.Кабмин распределил 2.971 млрд рублей регионам н...
вчера 10:25

Кабмин распределил 2.971 млрд рублей регионам на развитие автомобильных дорог

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Кабмин распределены 2.971 млрд рублей шести регионам на финансирование дорожной деятельности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Федеральным законом от 3 июля 2018 года №193-ФЗ предусмотрено дополнительное предоставление в 2018 году из федерального бюджета трансфертов субъектам Федерации в объёме 2.971 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности", - говорится в сообщении.

Подписанным распоряжением эти средства распределены шести субъектам Федерации в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы "Развитие транспортной системы", в том числе Калужской области на завершение строительства обхода Калуги на участке Секиотово – Анненки с мостом через реку Оку (2271.21 млн рублей).

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