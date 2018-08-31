Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения до 96.2 с предварительного уровня 95.3.

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного показателя до 95.5.

В июле значение индекса составило 97.9.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в августе составил 3.0% в сравнении с 2.9% месяцем ранее.