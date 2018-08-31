ЦБ отозвал лицензию у "К2 Банк"

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Приказом Банка России с 31.08.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации К2 Банк (АО) (г. Черкесск). Банк не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

В соответствии с приказом Банка России от 31.08.2018 № ОД-2277 в "К2 Банк" (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.