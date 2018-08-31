Курс доллара 68.0821   Курс евро 79.6765  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 августа 2018 г.ЦБ отозвал лицензию у "К2 Банк"
сегодня 09:59

ЦБ отозвал лицензию у "К2 Банк"

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Приказом Банка России с 31.08.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации К2 Банк (АО) (г. Черкесск). Банк не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

В соответствии с приказом Банка России от 31.08.2018 № ОД-2277 в "К2 Банк" (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Другие новости

сегодня
10:12
Объём розничных продаж в Германии в июле сократился на 0.4%
сегодня
10:09
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в августе сократился на 0.5%
сегодня
10:03
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в августе составил 54.2 пунктов
сегодня
10:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в августе составил 51.3
сегодня
09:59
ЦБ отозвал лицензию у "К2 Банк"
сегодня
09:57
ЦБ РФ с расчетами 30 августа не покупал валюту для Минфина РФ
сегодня
09:44
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Центрально-Европейского банка"
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 августа
сегодня
08:38
Росатом намерен в этом году сдать документы для лицензии на постройку АЭС в Египте
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»