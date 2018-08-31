АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Центрально-Европейского банка"

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Центрально-Европейский банк" (г. Чита). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Почта банк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 5 сентября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 4 сентября 2018 года на сайте АСВ, а также 5 сентября 2018 года в газете "Забайкальский рабочий".