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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 августа

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за август;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июль;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, предварительно

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за август;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за август;

04:30 мск: Продажи новых домов в Австралии за июль;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за август;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июль;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июль;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал.

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