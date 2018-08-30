Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 августа

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за август;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июль;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, предварительно
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за август;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за август;
04:30 мск: Продажи новых домов в Австралии за июль;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за август;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июль;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июль;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июль;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июль;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал.