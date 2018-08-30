Кабмин утвердил новый устав Фонда кино

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев внёс изменения в структуру органов управления Фонда и утвердил новый устав Фонда, в котором полномочия учредителя сохранены за Правительством России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"В соответствии с новым уставом органами управления Фонда кино являются попечительский совет Фонда (высший надзорный орган), совет Фонда (высший коллегиальный орган), исполнительный директор Фонда (единоличный исполнительный орган)", - говорится в сообщении.

Установлено, что составы советов, а также кандидатуру на должность исполнительного директора Фонда будет утверждать Правительство России по представлению Минкультуры России сроком на три года.

Попечительский совет Фонда будет сохранён в действующем составе и наделён надзорными функциями в соответствии с требованиями Гражданского кодекса.

В целях усиления со стороны Минкультуры России контроля за целевым использованием Фондом субсидии и установления надзора за расходованием возвращаемых в Фонд средств, предоставленных на условиях стопроцентной возвратности, в уставе закреплена необходимость согласования с Минкультуры России порядка и условий отбора организаций кинематографии, которым будет оказана финансовая поддержка в сфере производства и проката национальных фильмов как за счёт средств субсидии из федерального бюджета, так и за счёт собственных средств Фонда. В связи с этим установлено, что отдельные полномочия учредителя Фонда будет исполнять Минкультуры России.