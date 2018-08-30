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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 августа

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июль;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июнь;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июль;

04:30 мск: Продажи новых домов в Австралии за июль;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за июль;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за август;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за август, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за август;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП Канады за июнь;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, предварительно.

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