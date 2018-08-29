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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.6 млн барр.

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 24 августа, сократился на 2.6 млн барр. и составил 405.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.6 млн барр. и составили 232.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.16 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 0.8 млн барр. и составили 130.0 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.1 млн барр. и составили 24.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.038 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.021 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.982 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.13 млн барр.

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