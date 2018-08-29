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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2018 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренное увеличение запасов

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 24 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.0 млн барр., запасы бензина сократились на 0.16 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.038 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.021 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.982 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.13 млн барр.

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