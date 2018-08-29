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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2018 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:04

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле снизился на 0.7%

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле снизился на 0.7% по сравнению с июньским значением.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.6%.

В годовом выражении индекс снизился на 0.5%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в июле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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