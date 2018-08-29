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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2018 г.Виталий Савельев переизбран генеральным директо...
сегодня 11:17

Виталий Савельев переизбран генеральным директором "Аэрофлота"
Эмитенты:   Аэрофлот

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров ПАО "Аэрофлот" избрал Виталия Савельева генеральным директором сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это решение было принято на заседании Совета, которое состоялось 28 августа 2018 года под председательством Михаила Полубояринова, на основании директивы Правительства Российской Федерации.

Напомним, что "Аэрофлот" – признанный премиальный перевозчик. Качество его сервиса отмечено рейтингами "четыре звезды" британского агентства Skytrax и "пять звезд" американской ассоциации APEX. "Аэрофлот" является лауреатом самых престижных международных премий: он семь раз признавался "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" по версии Skytrax, дважды - "Любимой иностранной авиакомпанией в Китае" по версии Flyer Award. Ведущий российский перевозчик был назван "Лидирующим авиационным брендом мира" по результатам вручения «туристического Оскара» World Travel Awards 2017.

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