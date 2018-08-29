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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 09:45

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам Московского вексельного банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АКБ "Московский вексельный банк" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк" и ПАО "Почта Банк" , действующие от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков "Московского вексельного банка" (АО) произведено в зависимости от места жительства и категории вкладчика.

Выплаты возмещения осуществляются агентством до дня завершения арбитражным судом в отношении банка процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации).

При этом АО " Россельхозбанк" и ПАО "Почта Банк" на основании договоров с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам АКБ "Московский вексельный банк" (АО) в течение не менее 1 года.

После указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения будут продолжены либо через банки-агенты, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 29 августа 2018 года в газете "Московский Комсомолец".

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