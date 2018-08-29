Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 августа

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за сентябрь;
02:01 мск: Продажи новых домов в Австралии за июль;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за август;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за сентябрь;
09:45 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за июль;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
15:30 мск: ВВП США за II квартал, предварительно;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;
15:30 мск: Платёжный баланс Канады за II квартал;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.