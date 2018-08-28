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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2018 г."Полиметалл" получил пятилетний кредит от "Альф...
вчера 10:15

"Полиметалл" получил пятилетний кредит от "Альфа-банка" в размере 250 млн долларов
Эмитенты:   Полиметалл

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Полиметалл" получил долгосрочный пятилетний кредит от "Альфа-банка" в размере 250 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Кредит позволил создать дополнительный запас ликвидности по привлекательной фиксированной процентной ставке и будет использован в основном для рефинансирования краткосрочной задолженности. Кредит подлежит выплате в 2023 году и значительно улучшит средний срок погашения долговых обязательств", - говорится в сообщении компании.

"Это прекрасная сделка, которая обеспечит стабильное финансирование стратегии развития компании. Даже в текущих нестабильных геополитических условиях "Полиметалл" продолжает привлекать долгосрочное финансирование от ведущих финансовых организаций на отличных условиях, что позволяет успешно поддерживать стабильно низкую стоимость долга и комфортный средний срок погашения кредитов", - заявил финансовый директор Полиметалла Максим Назимок.

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