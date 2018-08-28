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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 августа

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июль;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июль, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август.

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