"Сбербанк" и Правительство Московской области определили направления сотрудничества

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" и Правительство Московской области договорились о сотрудничестве и определили направления взаимодействия банка и региональных властей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Анатолий Попов и заместитель председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Согласно документу, "Сбербанк" и областное Правительство будут сотрудничать в самых разных сферах — от коммунального хозяйства до спорта. Банк займется в Подмосковье дорогами, системами отопления, школами, больницами и спортом. Кроме того, "Сбербанк" поможет властям Московской области в выпуске и размещении облигаций.