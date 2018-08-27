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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 августа 2018 г."Сбербанк" и Правительство Московской области о...
вчера 11:58

"Сбербанк" и Правительство Московской области определили направления сотрудничества
Эмитенты:   Московская область  |  Сбербанк

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" и Правительство Московской области договорились о сотрудничестве и определили направления взаимодействия банка и региональных властей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Анатолий Попов и заместитель председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Согласно документу, "Сбербанк" и областное Правительство будут сотрудничать в самых разных сферах — от коммунального хозяйства до спорта. Банк займется в Подмосковье дорогами, системами отопления, школами, больницами и спортом. Кроме того, "Сбербанк" поможет властям Московской области в выпуске и размещении облигаций.

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