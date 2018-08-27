В подмосковном Ступино могут начать производить бизнес-джеты

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Новое самолетостроительное предприятие может появиться в подмосковном Ступино. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Андрея Воробьева.

"Андрею Воробьеву представлен проект создания нового самолетостроительного предприятия, которое будет производить сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory. Проект планируется реализовать в Ступине, инвестиции составят порядка 13 миллиардов рублей, будет создано около 1 тысячи рабочих мест",- говорится в сообщении.

"Самолеты Victory производятся из углеродных композитных материалов. Они имеют длину около 10 метров, вес не более 3 тонн, максимальная дальность полёта составляет свыше 2 тысяч километров, скорость — 600 километров в час. В составе экипажа один пилот, на борту могут разместиться 4-5 пассажиров", - уточнили в пресс-службе.