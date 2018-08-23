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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:40

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.75 тыс.

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 августа, сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 210 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 213.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 августа, уменьшилось на 2 тыс. и составило 1727 тыс. против 1729 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1721 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5 тыс. до 1735.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 августа, сократилось на 52.5 тыс. и составило 1.7 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.92 млн человек.

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