Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август составил +29%

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Конфедерации британской промышленности (CBI), баланс розничных продаж в Великобритании в августе составил +29% в сравнении с +20% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали августовский баланс на уровне +13%.

Конфедерация провела опрос 112 торговых компаний Великобритании. В отчёте говорится, что 51% опрошенных компаний сообщил о росте объёмов продаж в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 21% опрошенных заявили о снижении объёмов продаж. Округленный баланс продаж составил +29%.

Также в отчёте говорится, что 43% опрошенных фирм ожидают увеличения объемов продаж в следующем месяце и 22% прогнозируют снижение. В целом округленный баланс прогнозируемых продаж составил +22%.