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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2018 г.Индексы PMI еврозоны в августе изменились разно...
сегодня 11:05

Индексы PMI еврозоны в августе изменились разнонаправленно

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в августе сократился до 54.6% против 55.1% в июле. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего значения.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в августе увеличился до 54.4% против 54.2% месяцем ранее (пересмотрено с 54.4%) . Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

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