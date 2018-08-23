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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2018 г."Сбербанк" во II квартале увеличил чистую прибы...
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"Сбербанк" во II квартале увеличил чистую прибыль на 16%
Эмитенты:   Сбербанк  |  Яндекс

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО во II квартале 2018 года составила 215.3 млрд рублей, включая чистую прибыль "Денизбанка" в размере 7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Прибыль на обыкновенную акцию составила 9.13 рублей, увеличившись на 14.4% по сравнению со II кварталом 2017 года;

Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24.4%, а рентабельность активов – достигла 3.3%.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 29.1% г/г до 113.7 млрд.рублей.

Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 32.2%.

Кредиты до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) увеличились на 6.4% за II квартал до 19.5 трлн рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 6.5% до 6 трлн рублей, а корпоративный портфель – на 6.3% до 13.5 трлн рублей за квартал.

По итогам закрытия сделки с компанией "Яндекс" по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета, группа стала раскрывать СП в Инвестициях в ассоциированные компании и совместные предприятия.

Начиная со II квартала 2018 года Группа начала применять ПВР-подход в расчетах капитала и активов, взвешенных с учетом риска, что улучшило показатель достаточности базового капитала 1-го уровня на 20 б.п. Ожидается дальнейшее улучшение показателей достаточности капитала до конца года за счет оптимизации активов, взвешенных с учетом риска.

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