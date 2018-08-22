Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ из-за волатильности на рынке

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин РФ не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 22 августа из-за резко возросшей волатильности финрынков и с учетом мнений участников долгового рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

"Минфин России информирует о непроведении 22 августа 2018 года аукционов по размещению ОФЗ. Данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ", - говорится в сообщении.

"После стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе", - говорится в комментарии министерства.