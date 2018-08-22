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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 августа

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июль;

07:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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