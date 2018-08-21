Банк "ВТБ" профинансирует Омскую область на 3 млрд рублей

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам открытых аукционов банк "ВТБ" заключит государственные контракты с Министерством финансов Омской области на общую сумму 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

До конца 2020 года ведомству будут открыты три невозобновляемые кредитные линии по ставке 7.5% годовых. Заемные ресурсы планируется направить на финансирование областного бюджета и погашение долговых обязательств.

"Реализация мер поддержки региональной экономики за счет финансирования областного бюджета позволяет на местах решать важные социальные и экономические задачи. Банк готов предложить комфортные условия для развития сотрудничества с областью", - отметил Руслан Еременко, руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка "ВТБ".