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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 августа 2018 г.Эрдоган заявил о готовности Турции приступить к...
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Эрдоган заявил о готовности Турции приступить к строительству канала "Стамбул"

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам Тайипа Эрдогана, Турция готова приступить к масштабному проекту по строительству канала "Стамбул", призванного стать альтернативой перегруженному проливу Босфор.Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Протяженность новой водной артерии составит 43 км. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", - цитирует слова турецкого президента агентство Anadolu.

"Канал "Стамбул" считается одним из наиболее амбициозных и масштабных инфраструктурных проектов Турции. Согласно проекту, опубликованному в декабре 2017 года, Стамбул окажется поделен на три связанных только мостами крупных региона: азиатский и два европейских. Центральная часть, в которой находятся исторический район Султанахмет и деловые кварталы, станет по сути островом. На севере и на юге новой транспортной артерии будут построены порты класса "люкс" для яхт, которые будут приносить прибыль", - говорится в сообщении.

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