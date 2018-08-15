Индекс цен производителей Великобритании в июkе на входе увеличился на 0.5% и на выходе не изменился

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июле увеличился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.3% в июне (пересмотрено с 0.2%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 10.9%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июле не изменился после роста на 0.3% в июне (пересмотрено с 0.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 3.1%.