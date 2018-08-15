Курс доллара 66.7535   Курс евро 76.2325  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2018 г.Индекс цен производителей Великобритании в июkе...
сегодня 10:33

Индекс цен производителей Великобритании в июkе на входе увеличился на 0.5% и на выходе не изменился

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июле увеличился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.3% в июне (пересмотрено с 0.2%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 10.9%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июле не изменился после роста на 0.3% в июне (пересмотрено с 0.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 3.1%.

Другие новости

сегодня
11:27
МФЦ охватывают госуслугами более 90% населения РФ – Минэкономразвития
сегодня
11:17
"Дыра" в капитале Газбанка составила 4,4 млрд руб - ЦБ РФ
сегодня
11:13
"Мегафон" привлёк 21 млрд рублей по действующему соглашению с "Альфа-банком"
сегодня
10:56
Песков: президенты РФ и Туркмении обсудят отношения между странами, включая энергодиалог
сегодня
10:33
Индекс цен производителей Великобритании в июkе на входе увеличился на 0.5% и на выходе не изменился
сегодня
10:24
ОАК создаст отдельную гражданскую "дочку", предполагает привлечь в нее инвесторов
сегодня
10:11
Рубль в начале дня торгуется около уровней предыдущего закрытия
сегодня
10:02
"ВТБ" и Bonum Capital подписали меморандум о покупке банка "Возрождение"
сегодня
09:43
ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»