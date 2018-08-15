"Мегафон" привлёк 21 млрд рублей по действующему соглашению с "Альфа-банком"

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО "Мегафон" в рамках действующего кредитного соглашения на общую сумму 25 млрд рублей с "Альфа-банком" получил транш на сумму 21 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Кредит под фиксированную процентную ставку получен на три года. Компания планирует направить средства на финансирование выпущенных и размещённых обыкновенных акций и ГДР компании, осуществляемой компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited, стопроцентным дочерним обществом компании на условиях, указанных в программе.

"Мы благодарны одному из ведущих финансовых институтов страны за поддержку компании, несмотря на волатильные рыночные условия. Полученный кредит свидетельствует о высоком кредитном качестве "Мегафона" и позволит нам на привлекательных условиях профинансировать часть программы приобретения акций и ГДР, которая была объявлена 16 июля 2018 г.", - отметил Геворк Вермишян, исполнительный директор компании "Мегафон".