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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2018 г."ВТБ" и Bonum Capital подписали меморандум о по...
сегодня 10:02

"ВТБ" и Bonum Capital подписали меморандум о покупке банка "Возрождение"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"ВТБ" и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD достигли договорённости по ключевым условиям сделки по приобретению "ВТБ" банка "Возрождение". Соответствующий меморандум был подписан сторонами. Об этом сообщает пресс-служба "ВТБ".

Согласно достигнутым договоренностям с фондом Bonum Capital, выступающим организатором транзакции, "ВТБ" намерен приобрести контрольный пакет "Возрождения" (не менее 75%). Стороны планируют закрыть сделку в сентябре после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы "ВТБ".

После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году. Стратегия развития "Возрождения" будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе и с розничными и с корпоративными клиентами.

Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты "Возрождения" – как физические, так и юридические лица. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы "ВТБ".

Председателем правления "Возрождения" будет назначен Геннадий Солдатенков, в настоящее время занимающий должность члена правления "ВТБ". Действующий председатель правления банка "Возрождение" Марк Нахманович продолжит свою работу в банке в должности заместителя председателя совета директоров. Команда банка "Возрождение", обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена.

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