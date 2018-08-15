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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июль;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июль;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за июль;

11:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июль;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за июль;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июль;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июнь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

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