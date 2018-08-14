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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2018 г.Цены на импорт в США в июле не изменились
сегодня 15:35

Цены на импорт в США в июле не изменились

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июне (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 4.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце сократились на 0.5% после увеличения на 0.2% в июне.

По сравнению с июлем 2017 года цены на экспорт выросли на 4.3%.

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