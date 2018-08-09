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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2018 г."Ямал СПГ" запускается в рекордные сроки
вчера 12:25

"Ямал СПГ" запускается в рекордные сроки
Эмитенты:   Новатэк

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Завод "Ямал СПГ" произвел отгрузку танкерной партии СПГ, полученной на второй технологической линии. Об этом говорится в сообщении "Новатэк".

Проект реализуется в рекордные сроки, первая технологическая линия была запущена в декабре 2017 года, запуск второй линии производен с опережением графика на 6 месяцев.

Первый СПГ на второй линии был получен 21 июля, в настоящее время линия работает на проектной мощности 5.5 миллионов тонн СПГ в год. Совокупная мощность двух запущенных линий составляет 11 миллионов тонн СПГ в год.

"Проект реализуется в рамках первоначального бюджета и со значительным опережением сроков ввода производственных линий. Запуск третьей очереди также ожидается со значительным опережением графика – это выдающееся достижение в масштабах мировой СПГ-индустрии. Совокупная доля двух линий "Ямала СПГ" уже составляет около 3.5% от мирового объема рынка СПГ и проект становится значимым на мировой карте СПГ-индустрии. Наша стратегическая цель – к 2030 году производить 55-60 млн тонн СПГ в год", - отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

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